Zeker 32 doden door bomaanslagen in Homs

Poolse transporteur wil truck aanslag kerstmarkt Berlijn terug

16:39 De Poolse eigenaar van de vrachtwagen waarmee in december in Berlijn de aanslag op de kerstmarkt is gepleegd, wil zijn voertuig terug. Dat heeft hij vandaag op de Poolse televisie gezegd. Hij verkeert in grote financiele problemen omdat hij de truck al maanden niet kan gebruiken.