Zeker 92 doden bij aardverschuiving in zuiden Colombia

Door zware regenval traden in vannacht meerdere rivieren buiten hun oevers. Daarop stroomde modder en sediment over huizen en wegen in de stad Mocoa, zei burgemeester Jose Antonio Castro eerder tegen een lokale radiozender.



De schade is enorm. Volgens de burgemeester zijn huizen in zeventien wijken ,,feitelijk uitgewist''. Ook zijn twee bruggen verwoest. De regering heeft laten weten dat president Juan Manuel Santos het rampgebied zal bezoeken.



Getuigen beschrijven hoe gebouwen begonnen te trillen toen de modderstroom op gang kwam. Een alarm dat afging, was niet in de gehele stad hoorbaar. Op video’s die bewoners van het gebied op internet zetten, is te zien hoe grote gebieden zijn gevuld met hout en puin.



Op de beelden is te zien en horen hoe personen de namen van vermiste familieleden roepen. ,,Er zijn veel mensen op zoek naar familieleden’’, zegt Oscar Forero van het Colombiaanse Rode Kruis, dat een speciale unit heeft opgezet in het gebied.



Herman Granodos, een arts in een lokaal ziekenhuis zegt tegen persbureau AP dat er vermoedelijk 300, zo niet meer, gewonden zijn. Er dreigt een tekort aan donorbloed. Ook vermoedt hij dat het dodental nog op zal lopen. ,,Onder de moddder bevinden zich er zeker nog veel meer’’, zo zegt hij.