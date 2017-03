Zeker drie doden door lawine in Oostenrijkse Alpen

Het ongeval gebeurde vanmiddag onderaan de 2450 meter hoge berg Jochgrubenkopf. De skiërs werden onder een sneeuwmassa bedolven op het grondgebied van de gemeente Schmirn, in Tirol.

De slachtoffers maakten deel uit van een groep van acht skiërs. Vier van hen lukte het om zichzelf te bevrijden. Over leeftijd of nationaliteit wil de politie nog geen uitspraken doen.

Toen de lawine naar beneden kwam, heerste er slechts een matig lawinegevaar in het gebied: niveau twee op een schaal van vijf. Vorige week was in Tirol echter veel verse sneeuw gevallen. De lawine zou 700 meter lang zijn geweest.