Zelfmoord of noodlot?

Olga zegt het zonder bitterheid maar met nadruk: ze rust niet vóór precies duidelijk wordt wat er in die laatste seconden van Eline's leven gebeurd is. ,,Dit had voorkomen kunnen worden. En ik ben bang dat het anders nog een keer gaat gebeuren. Dat we er niks van leren.'' Dat premier Rutte zich hun lot heeft aangetrokken, door bij de Zwitsers een bloedmonster op te vragen, doet haar goed. ,,In het dorp vragen mensen me niet meer naar het ongeluk. Dat vind ik jammer. Je rijt bij mij geen wond open. Die wond is er, die gaat nooit meer dicht.''



Olga hoopt nog steeds dat Evy Laermans, de weduwe van de chauffeur, eindelijk openheid van zaken geeft. Waarom antidepressiva? En wat, o wat stond er in die laatste mysterieuze mms-berichten? Maar Evy is volgens haar al bijna drie jaar spoorloos, nadat ze haar man de eerste jaren nog te vuur en te zwaard in de media verdedigde. Ze wilde zelfs niet meewerken aan het enige boek over de ramp van de Vlaamse journalist Douglas De Coninck. Een boek dat Olga's zelfmoordtheorie ondersteunt.



Een zoektocht naar Evy leidt uiteindelijk naar een huis in een klein Vlaams dorp op nog geen uur afstand van Olga. En opeens staat ze in de deuropening, de armen over elkaar. ,,Ik schrik hiervan'', zegt ze. Even later zet ze toch vruchtenthee in de keuken. Ze wil praten 'onder voorwaarde' dat er niks over haar huidige leven verschijnt. ,,Ik heb lange tijd de pers opgezocht om Geert te verdedigen, maar ik kon het niet meer aan. Ik werd met angst wakker, durfde de telefoon niet meer op te nemen. Ik kreeg last van mijn maag, hoge bloeddruk, spierverkramping.''



Evy dacht ooit dat de 'zelfmoordtheorie' na het Zwitserse onderzoek zou verdampen, maar die hoop heeft ze opgegeven. ,,Ik zou tegen ouders als Olga willen roepen: stop ermee, laat me met rust. Maar verstandelijk begrijp ik hen wel. Het is rouwverwerking. Niet kunnen accepteren dat je kind uit het leven is gerukt zonder te weten waarom.''