Zes doden en twintig gewonden bij aanslag in Londen; politie schiet daders dood

In maart werd Londen opgeschrikt door een aanslag met een auto op voetgangers op de Westminster Bridge, niet ver van de parlementsgebouwen. Een 52-jarige man raasde over het trottoir en kwam tot stilstand tegen een hek. Daarna stapte hij uit en stak een politieman dood, voordat hij zelf werd neergeschoten. Door de aanslag kwamen naast de agent vier mensen om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat claimde dat de aanslagpleger een IS-soldaat was.



Het incident van vanavond komt vlak na de aanslag bij een optreden van Ariana Grande in Manchester waarbij 22 doden vielen en een paar dagen voor de Britse parlementsverkiezingen. De Britten kiezen komende donderdag een Lagerhuis. De Britse premier Theresa May is op de hoogte gebracht van het incident op London Bridge. Ze staat in contact met de autoriteiten, meldt de BBC op basis van informatie van Downing Street. Ook de Amerikaanse president Donald Trump is geïnformeerd.



Een week geleden werd het dreigingsniveau in Groot-Brittannië verlaagd tot het een-na-hoogste niveau. De maandag daarvoor was het juist verhoogd tot maximaal na de zelfmoordaanslag in Manchester.