Zes lichamen in greppel bij toeristenresort Mexico

Tienduizenden wetenschappers wereldwijd de straat op

22 april Zo'n 37.000 wetenschappers en sympathisanten hebben zaterdag in zeshonderd steden wereldwijd gedemonstreerd voor de wetenschap in de March for Science. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. In Washington en New York waren de grootste demonstraties om het belang van de wetenschap te vieren. Ook in andere Amerikaanse steden en landen als Nederland en Duitsland gingen mensen de straat op.