Zes maanden na Rio: de trieste aanblik van het olympisch park

Plannen te over in het Rio de Janeiro van vóór de Olympische Spelen van vorig jaar. Voor de stad, voor de mensen, voor de arena’s op het olympisch park. En voor het park zelf, in de dossiers van Rio 2016 met ronkende volzinnen aangeduid als het paradepaardje van de ‘olympische erfenis’.



Duizenden mensen zouden er na de Spelen komen recreëren, wandelen en sporten, omringd door de stadions waarvan kinderen, amateur- en profsporters gebruik zouden maken. Maar een half jaar na het doven van het olympisch en paralympisch vuur, ligt het ‘Parque Olímpico’ in Barra er vrijwel verlaten bij.



Slechts een jong gezin en een paar skaters vormen op deze zonovergoten middag in maart de eenzame bezoekers. Verder is niemand geïnteresseerd in de prachtig aangelegde wandel- of fietspaden, de speeltuinen, de sportveldjes of het schaakplantsoen, een verzameling schaakborden zoals je in Rio op veel pleintjes en in parken ziet.



De na de Spelen neergezette Muur van Kampioenen met alle gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen is een vergeten relikwie.