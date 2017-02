Zes medewerkers van Rode Kruis vermoord in Afghanistan

De moordpartij vond plaats in het noorden van Afghanistan, in de provincie Jowzjan. Volgens het Rode Kruis worden nog twee medewerkers vermist. Het zou in alle gevallen gaan om Afghaanse staatsburgers.



Het team van acht medewerkers, onder wie drie chauffeurs, was met hulpgoederen op weg naar de streek ten zuiden van de stad Shibergan. Daar is de nood hoog door sneeuwstormen.



Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft besloten de hulpverlening in Afghanistan voorlopig op te schorten. Dat heeft directeur Dominik Stillhart woensdagavond gezegd in Genève. ,,Voordat we ons werk kunnen hervatten, moeten we eerst te weten komen wat er precies is gebeurd.''