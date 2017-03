Zeventien mijnwerkers om het leven gekomen in China

'Trump bedoelde afluisteren door Obama niet letterlijk'

7:10 De opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump, dat hij in de aanloop naar de verkiezingen in de Trump Tower zou zijn afgeluisterd door Barack Obama, was niet letterlijk zo bedoeld. Daarom stond de tweet ook tussen aanhalingstekens. Dat beweerde Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer vandaag in een persconferentie.