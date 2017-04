Zeventien nieuwe massagraven ontdekt in Congo

Volgens Zeid Ra'ad Al Hussein, een hoge VN-functionaris voor mensenrechten, zijn er zeker 74 mensen, onder wie dertig kinderen, gedood door het regeringsleger. Zeid zei dat de soldaten de graven groeven na gevechten met de militie in maart in de centraal gelegen regio Kasia. Bij een andere incident in Kananga, de hoofdstad van de provincie Lulua, zouden de militairen zeker veertig mensen hebben doodgeschoten en vrouwen en meisjes hebben verkracht.



Zeid heeft de regering van de Democratische Republiek Congo onmiddellijk verzocht de zaak te onderzoeken. Mocht dat niet gebeuren, dan legt hij de zaak voor aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.



In totaal heeft de VN sinds augustus vorig jaar veertig massagraven ontdekt in de Democratische Republiek Congo. Meer dan 400 mensen zijn gedood.



De lichamen van twee VN-experts en hun Congolese tolk werden vorige maand gevonden. Zij waren eerder ontvoerd.