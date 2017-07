Zieke baby Charlie Gard krijgt permanente verblijfsvergunning VS

'Aantal aanslagen wereldwijd gedaald in 2016'

20:07 Het aantal terroristische aanslagen wereldwijd en het aantal doden daardoor is in 2016 voor het tweede jaar op rij gedaald. Dat kwam vooral door minder aanslagen in Afghanistan, Syrië, Nigeria, Pakistan en Jemen, meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag.