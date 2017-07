Ziekte John McCain verbroedert de VS

'Kanker weet niet met wie het te maken heeft', schreef Barack Obama op Twitter. Obama nam het in de presidentsverkiezingen van 2008 op tegen zijn tegenpool McCain en versloeg hem. McCain is een van de dapperste vechters die hij kent. 'Give it hell, John.'



Bij McCain is een agressieve hersentumor gevonden. Maar het onbuigzame karakter van de senator geeft zijn collega's in Washington vertrouwen. Vicepresident Mike Pence: ,,Kanker heeft de verkeerde te pakken."



McCain werd in de Vietnamoorlog vijf jaar vastgehouden als krijgsgevangene en werd gemarteld, maar hij hield zich staande en werd na zijn vrijlating een vaste waarde in de Amerikaanse politiek. Al decennia geldt hij in Washington als eigengereid, recht voor z'n raap. Buitenlandbeleid is zijn specialisme. 'Het Hanoi Hilton (de Hoa Loa-gevangenis, red. ) kon de geest van McCain niet breken, dus Barbara en ik weten zeker dat hij en zijn familie deze nieuwe strijd met moed en vastberadenheid aangaan', laat oud-president George Bush weten in een verklaring.