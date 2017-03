'Zij die honden op mijn burgers loslaten betalen daar een prijs voor'

Nederland van goede vriend tot na­zi-over­blijf­sel

9:52 De vriendschappelijke en uitstekende relatie van 405 jaar tussen Turkije en Nederland zit plots in een diepe crisis. Onze ambassadeur is voor het eerst tot persona non grata verklaard. De ambassade in de hoofdstad Ankara en het consulaat in Istanboel zijn voor onbepaalde duur gesloten. En met meer ‘ernstige strafmaatregelen’ wordt gedreigd.