Zoekactie in België naar 'snelle weduwe van Vinkeveen'

De zoekactie vindt plaats op basis van nieuwe elementen in het onderzoek, zo meldt de Belgische federale politie op haar website. Leden van de Civiele Bescherming, de Cel Vermiste Personen en het Rampenidentificatieteam zoeken bij het tankstation naar sporen die het onderzoek vooruit kunnen helpen. De 'sweeping' van het terrein kan twee tot drie dagen duren en de politie sluit zoekacties op andere locaties niet uit.

Volledig scherm De 'sweeping' van het terrein bij het tankstation langs de E19 kan volgens de Belgische politie twee tot drie dagen duren. © Federale politie

Volledig scherm Mieke Kuijpers werd voor het laatst gezien op bewakingsbeelden van een tankstation langs de E40 bij Drongen. © Federale politie Antonia Kuijpers, door intimi 'Mieke' genoemd, verdween op donderdag 21 augustus 2014. Ze pikte 's morgens een vriendin op bij het station van Brugge en reden samen omstreeks elf uur in haar lichtgrijze VW Up met kenteken 98-XXD-1 van de kust naar het binnenland. Eerst via de E40 richting Brussel en daarna via de E19 richting het zuiden. Bij het tankstation ter hoogte van Nijvel zouden ze zijn kort zijn gestopt. Dat verklaarde de vriendin later tegenover de politie. Volgens haar reden ze later terug naar Brussel waar ze Kuijpers in de loop van de middag afzette bij het station Brussel-Zuid. De politie weet niet of dat verhaal klopt. Kuijpers werd op de bewuste dag om 11.40 uur voor het laatst gezien in de shop van een tankstation langs de E40 ter hoogte van Drongen. Dat bleek uit bewakingsbeelden.

Mieke's vriendin Adriana L. (64) werd in februari 2015 aangehouden op verdenking van ontvoering maar mocht de cel na een jaar voorlopige hechtenis weer verlaten. Ze zou financieel afhankelijk zijn geweest van Mieke en een geschil met haar hebben gehad. Beiden zouden elkaar hebben leren kennen in de gevangenis.

Ruim twee jaar na de verdwijning van Kuijpers zoekt de politie nog steeds getuigen die haar op donderdag 21 augustus na 11.44 uur nog hebben gezien.

Volledig scherm Bewakingsbeelden van het station in Brugge waar Mieke Kuijpers op 21 maart 2014 haar vriendin oppikte met wie ze daarna richting Brussel reed. © Federale politie

'Ondergedoken'

De speurders in de verdwijningszaak hebben nog heel wat vragen, blijkt. Is Mieke het slachtoffer geworden van een misdrijf, werd ze overvallen of tegen haar wil door iemand meegenomen? De politie sluit niet uit dat Mieke nog in leven is en vrijwillig onderdook. ,,Misschien werd ze door iemand bedreigd en heeft ze ervoor gekozen om een ander leven te beginnen. In dat geval vragen we haar contact op te nemen met de onderzoekers die haar verhaal graag in vertrouwen willen aanhoren", luidt het op de website.

Volledig scherm Antonia 'Mieke' Kuijpers. © Federale politie

Antonia 'Mieke' Kuijpers was op het ogenblik van haar verdwijning 45 jaar oud. Ze is normaal gebouwd, 1.74 meter lang, heeft halflang en meestal opgestoken blond haar en viel op door haar verzorgde uiterlijk. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een zwart shirt met een V-hals onder een grijs vestje met knopen, een grijze lange broek en grijze ballerina's. Ze had een zwarte handtas bij zich en een zonnebril.

'Jet-ski kampioene'

Kuijpers verdween tijdens een vakantietripje naar Knokke. Ze nam er op donderdag 15 mei 2014 haar intrek in een appartement op 300 meter van het strand, reconstrueerde misdaadverslaggever Henk Strootman vorig jaar in weekblad Panorama. De voormalige jet-ski kampioene zou zijn gevlucht voor een familielid met wie ze volgens vrienden overhoop lag vanwege een nalatenschapskwestie. Een goede vriend zei niet uit te sluiten dat Kuijpers met zichzelf overhoop lag. ,,Mieke zat niet altijd even lekker in haar vel. Op haar computer is ooit gegoogeld naar 'zelfmoord' en 'pillen', al weet je nooit zeker of ze dat zelf deed. Ze gaf ook meerdere malen aan er een tijdje tussenuit te willen. Naar Spanje of Turkije. gewoon even weg", aldus de vriend.

Huurmoordenaar