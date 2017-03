Zoon Pelé tijdelijk op vrije voeten na veroordeling

Hondje Mickey blijkt acht jaar na spuitje nog te leven

0:10 Het leven van de 26-jarige Alicia uit Luik is vorige week compleet op zijn kop gezet. De vrouw kreeg dinsdagavond laat een telefoontje van een man die beweerde dat hij haar hondje, een bichon frisé, gevonden had. En dat was opmerkelijk, want Alicia had het beestje acht jaar geleden laten inslapen.