Zorgen om Wereldzadenbank door smeltend poolijs

Dat water is daarna snel bevroren en niet verder gekomen. Voorlopig is er dus geen onomkeerbare schade aangericht, maar wetenschappers zijn wel geschrokken. De Wereldzadenbank is opgericht om in het geval van een enorme ramp toch weer zaden te kunnen planten. Maar de abnormale snelle smelting van het poolijs in 2016, het warmste jaar ooit, zorgde aldus voor de eerste problemen met de constructie.