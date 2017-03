Zuid-Afrikaanse politicus berispt nadat ze kolonisatie ophemelt

De regeringspartij ANC noemt Zilles uitspraken in een reactie 'onbezonnen'. ANC-woordvoerder Zizi Kodwa viel haar op Twitter aan: 'Je bent een rechtse blanke supremacist.' Hij noemde Zilles opmerkingen een belediging voor zwarte mensen, die nog steeds de effecten van kolonisatie ervaren. Zille, die momenteel bestuurder is in de provincie West-Kaap, bood later haar excuses aan.



Dat was voor de leider van haar eigen partij Democratische Alliantie niet genoeg. 'Ze moet een disciplinair proces tegemoet zien in de partij', aldus DA-leider Mmusi Maimane tegen Zuid-Afrikaanse media. 'Haar daden, haar uitspraak kan absoluut niet door de beugel en is niet te verdedigen.' DA heeft veel steun onder blanke kiezers maar wil juist van het 'witte imago' afkomen. Volgens de partijleider was kolonisatie, 'net als apartheid, een systeem van onderdrukking en onderwerping. Dat kan nooit goedgepraat worden.' Maimane volgde Zille in 2015 op als oppositieleider.