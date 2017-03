Zwaargewonde Martijn (29) in Peru overleden

Het ging zo goed. De donaties stroomden binnen bij vader Tino Klumpen (55), na zijn noodkreet om zijn zoon te helpen. Martijn had geen geld en geen zorgverzekering om de ziekenhuiskosten te dekken. Martijn werd op 21-jarige leeftijd gepakt met bolletjes drugs in zijn lichaam en ging voor zes jaar onder erbarmelijke omstandigheden de Peruaanse cel in. Na zijn vrijlating bouwde hij een nieuw bestaan op met zijn vriendin. Er was zelfs een kindje op komst. Maar Martijn had als ex-gedetineerde nergens recht op en verbleef als ongewenste illegaal in het land, liet zijn vader eerder weten. Hij mocht niet legaal werken, of een verzekering afsluiten of een bankrekening openen.

Stabiel

De in Zutphen woonachtige Tino Klumpen stapte gisteren in het vliegtuig om naar zijn zoon te gaan. Hoewel Martijn bijna alle botten in zijn lichaam had gebroken, kampte met interne bloedingen en een rug- en schedelbreuk opliep, was zijn toestand stabiel. Nog voor hij landde, kreeg zijn zoon een hartstilstand. ,,Ik werd op het vliegveld opgevangen door een medewerkster van de Nederlandse ambassade in Peru”, vertelt hij aangedaan. ,,Dit is niet leuk.”



In het mortuarium zag hij zijn zoon. ,,Daar lag hij, ongekoeld, met vliegen op zijn lichaam, te wachten tot de politie langskwam. Omdat hij van een balkon was gevallen, was het geen natuurlijke dood en moest het ongeluk onderzocht worden. Dit was mensonwaardig.”



Martijn wordt in Peru gecremeerd. ,,Hij wou hier zijn”, aldus vader Klumpen. Met het ingezamelde geld dat overblijft, gaat hij ervoor zorgen dat zijn kleinkind een goede toekomst krijgt.