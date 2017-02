Zware ongelukken overschaduwen carnaval Rio

Afgelopen nacht stortte een deel van een van de praalwagens tijdens de optocht in het speciale carnavalsstadion Marquês de Sapucaí in. Daarbij raakten 15 mensen gewond, van wie twee ernstig. Zondagnacht botste een van de wagens op een hek waarachter zich toeschouwers en journalisten bevonden. Daarbij vielen 20 gewonden. Drie van hen liggen nog op de intensive care-afdeling van het ziekenhuis.



De optocht van de sambaschool Unidos da Tijuca was vannacht zeven minuten bezig, toen het bovenste deel van een van de wagens instortte. Daarop en eronder waren tientallen dansers bezig aan de voorstelling van de school, het vijfde optreden van zes op de tweede avond van de defilés in Rio.



Brandweerlieden en ambulancepersoneel moesten slachtoffers ontzetten. Ambulances reden af en aan en de parade werd gedurende 40 minuten stilgelegd. Van de 12 gewonden werden er 9 overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in Rio. Er waren vleeswonden en botbreuken, een slachtoffer liep zwaar hoofdletsel op, een ander raakte ernstig gewond aan de buik.