Zware sneeuwstorm legt openbaar vervoer New York stil

De bovengrondse metro is vanwege de weersomstandigheden buiten werking gesteld. Autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk meer trein- en busdiensten zullen uitvallen. ,,Het beste is om binnen te blijven'', zei burgemeester Bill de Blasio. In New York, New Jersey, Pennsylvania en Virginia is de noodtoestand uitgeroepen.



In New York sneeuwt het sinds gisteravond al behoorlijk. Omdat het voornamelijk om natte sneeuw gaat, valt de overlast nog mee. Dieper landinwaarts wordt 40 tot 70 centimeter sneeuw verwacht. De temperatuur ligt enkele graden onder het vriespunt. De wind is inmiddels toegenomen naar windkracht vijf met uitschieters naar 70 kilometer per uur. De hardste wind wordt verwacht langs de kust tussen Boston en New York.