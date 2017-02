Zweden opnieuw in verlegenheid gebracht door 'Zweedse veiligheidsadviseur'

Opnieuw is er opschudding ontstaan door Amerikaanse berichtgeving over Zweden. In een nieuwsuitzending werd een Zweedse veiligheidsadviseur opgevoerd, die helemaal niet bekend is bij het Zweedse leger.

Nadat Trump vorig weekend flink wat verwarring zaaide door te spreken over 'wat er afgelopen nacht in Zweden gebeurde', krabben de Zweden zich sinds afgelopen donderdag opnieuw achter de oren. Toen bracht Fox News namelijk een item over immigratie en misdaad in Zweden, waarbij een verslaggever van een Zweedse krant een man met de naam Nils Bildt interviewde. Als ondertitel kreeg hij 'Zweedse adviseur voor defensie en veiligheid' mee.



Bildt legde in de uitzending verbanden tussen maatschappelijke problemen in Zweden en immigratie en zei: ,,We zijn in Zweden niet in staat om deze mensen te integreren in de maatschappij." Hij weet dat aan het ontbreken van een politiek plan daarvoor.

Geen link

Toen een Zweedse krant op zoek ging naar de man, bleek dat zijn rol echter een hele andere is. Hij is namelijk de oprichter van een concultancybedrijf dat adviseert op het gebied van politieke strategieën en veiligheid. Dat bedrijf heeft vestigingen in Washington, Brussel en Tokio, maar een link met Zweden is er niet.



,,Hij is op geen enkele manier bekend in Zweden en is ook nooit onderdeel geweest van het Zweedse debat", laat een Zweedse hoogleraar gespecialiseerd in Defensie weten. Die bewuste professor volgde wel samen met Bildt colleges aan het King's College in Londen, waarna Bildt naar Japan vertrok.

Quote Hij is op geen enkele manier bekend in Zweden en is ook nooit onderdeel geweest van het Zweedse debat.

Probleem