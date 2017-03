Zweden voert 'ouderwetse' dienstplicht weer in

De Zweedse overheid heeft vandaag het voorstel goedgekeurd om de dienstplicht weer in te voeren. Volgens de Zweedse minister van Defensie Peter Hultqvist zet de regering deze stap omdat de veiligheidssituatie in het land en in Europa steeds verder achteruit gaat.

Het land schafte de dienstplicht zeven jaar geleden nog af omdat het leger in stand gehouden kon worden door de grote hoeveelheid vrijwilligers die zich aanmeldden. Dat wordt nu steeds moeilijker, aldus Hultqvist.

Mannen én vrouwen

Alleen Zweedse mannen waren tot 2010 verplicht hun land te dienen. De nieuwe dienstplicht geldt echter ook voor vrouwen. Daardoor zouden zeker 4.000 jongeren van 18-jaar volgend jaar op 1 januari worden opgeroepen. Daarnaast blijft het voor inwoners van het land mogelijk om zich vrijwillig op te geven voor de militaire dienst.



Volgens verschillende media is de maatregel ook een reactie op de toegenomen militaire activiteit van Rusland. De Russen vlogen in 2015 nog te dicht op het Zweedse luchtruim met hun bommenwerpers. Sverker Goranson, de bevelhebber van het Zweedse leger, zei toen dat het incident 'een duidelijke indicatie' was van de activiteiten van het Russische leger in de regio en 'een duidelijk signaal aan de wereld'.



Nederlandse herinvoering

Ook in Nederland zorgt een mogelijke herinvoering van de dienstplicht voor steeds meer discussie. Zo is het een heikel punt in veel van de debatten in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Alexander Pechtold (D66) gaf tijdens het Radio 1-debat aan het een raar idee te vinden. ,,Je zegt tegen jongeren: jullie kennen geen normen en waarden. Je zegt tegen ouders: jullie kunnen niet opvoeden."