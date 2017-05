Zwitserse piloot mag zich niet meer melden in het Reto-Romaans

Orang-oe­tan­moe­der springt uit verblijf om zoontje te redden

16:39 Een orang-oetanmoeder is gisteren in het Australische Perth uit haar verblijf gesprongen om haar zoontje te helpen. Het aapje had tijdens het spelen zijn grip verloren en was in het tuingedeelte van de dierentuin gevallen. De moederaap wist uit het verblijf te komen, terwijl dat eigenlijk aapbestendig zou moeten zijn. Lees het hele artikel hier.