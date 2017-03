Automobilisten springen sloot in om Maurikse (75) te redden van verdrinkingsdood

MAURIK - Een 75-jarige vrouw uit Maurik is donderdagochtend rond 10.30 uur met haar elektrische driewieler in een sloot beland langs de Buitenweg in Maurik. Twee passerende automobilisten aarzelden geen moment en sprongen de sloot in om de vrouw te helpen.