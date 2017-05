Burense in vakjury Songfestival: O'G3NE betovert iedereen in Kiev

In 2012 stond Erica Groeneveld zelf nog op het podium tijdens het Eurovisie Songfestival. In Azerbeidzjan deed ze de achtergrondzang voor Joan Franka. Nu vormt ze samen met producers John Ewbank, Gordon Groothedde, radiovrouw Marjolein Dekkers en toetsenist Matthijs van Duijvenbode de Nederlandse vakjury.

Volledig scherm v.l.n.r. Gordon Groothedde, Marjolein Dekkers, John Ewbank, Matthijs van Duijvenbode en Erica Groeneveld bij een poster van O'G3NE © Avrotros

Hoe ben je in de jury terechtgekomen?

,,Door mijn deelname aan het Songfestival ben ik bekend bij de omroep. Ze hebben me gevraagd en ik zei natuurlijk ja. Ik houd van het Songfestival en vind het een eer.’’

Hoe kijk je terug op jouw bijdrage in Azerbeidzjan?

,,Ik vond het festival altijd al gaaf en was blij dat ik mee mocht. Het is zo bijzonder om mee te maken, alles van dichtbij te proeven. Ik zou zo weer gaan, ook als iemand me als achtergrondzangeres vraagt. Maar mijn ambitie is toch om ooit zelf Nederland te vertegenwoordigen.’’

Wat vind je ervan dat O'gene dat nu doet?

,,Eerlijk gezegd had ik net zelf een lied geschreven waarmee ik wel naar Kiev wilde toen ik op tv hoorde dat O'G3NE zou gaan. Mijn lied komt nu in juni als single. En met O'G3NE ben ik blij hoor. Het zijn drie onwijs mooie, lieve meiden die fantastisch zingen.’’

Wat vind je van hun lied Lights and Shadows?

,,Toen ik het voor het eerst hoorde kreeg ik er direct kippenvel van. Dat het nummer over hun moeder gaat vind ik mooi. De zang is waanzinnig goed en ik denk dat die zusjes iedereen kunnen betoveren met hun présence. Het enige waarover ik twijfel, is of het lied wel snel genoeg blijft hangen.’’

Is dat een vereiste bij het Songfestival?

,,Dat denk ik wel. Maar ook daarbuiten. Kijk naar singer songwriters als Sia en Lady Gaga; als je hun nieuwe lied voor het eerst op de radio hoort kun je soms bij het tweede refrein al meezingen. Als dat zo is, weet je dat je een hit te pakken hebt.’’

Verwacht je desondanks dat Nederland in de top 10 eindigt?

,,Dat hoop ik wel. De zang, de show, de styling; alles is tiptop in orde. En O'G3NE is geliefd. Bij het publiek én journalisten, onderschat niet hoe belangrijk dat is. Volgens sommige bookmakers staan ze inmiddels op plek 8, ik heb zelfs al plek 4 gehoord.’’

Welke landen zullen verder hoge ogen gooien?

,,Daar mag ik helaas niets over zeggen. Ons oordeel komt pas morgen in de puntenverdeling naar buiten.’’

Hoe werkt dat jureren precies?

,,We zijn niet in Kiev, maar ergens op een geheime locatie in Hilversum. Afgeschermd van de buitenwereld want we mogen op geen enkele manier worden beïnvloed. We geven onze punten naar aanleiding van de generale repetities, zowel bij de halve finales als bij de finale. Mijn laatste klus is daarom vanavond (vrijdag, RdO) al.’’

Hoe ga je de finale dan zelf beleven?