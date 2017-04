TIEL - De PVV strijkt neer in de lokale politiek. In deze provincie vooral in Rivierenland om de grote achterban van de laatste verkiezingen te bedienen. Wat verwacht men in Tiel en Buren van een lokale PVV?

Tielenaar Henk van Tricht weet wel waarom veel mensen in de buurt op de PVV stemmen, al is het niet zijn keuze. ,,Antipathie tegen buitenlanders’’, zegt hij. ,,Ze maken er een puinhoop van en krijgen alles voor elkaar, is vaak de gedachte. Ze lopen maar thuis en anderen moeten werken. Dat ligt veel genuanceerder maar op een verjaardag hoor je: 'Wilders heeft gelijk, die gasten moeten eruit'.’’

,,Ik wens hem veel succes", reageert Samed Yüce op het nieuws. ,,Hij kan mij toch niet eruit sturen." De jonge Tielenaar van Turkse afkomst is verbaasd dat in zijn buurt veel op de PVV wordt gestemd. ,,Het is heel rustig hier, ik kan het met iedereen goed vinden.’’

'PVV-probleem speelt hier niet'

,,Ik zie niet wat de PVV in de gemeente Buren moet toevoegen", zegt Charles Leijdekkers (66) uit Rijswijk. ,,De problemen waarmee die partij zich bezig houdt hebben we hier niet’’, meent hij. ,,Misschien willen ze zorgen dat die problemen er ook niet komen? Hoewel, preventie is niet echt hun ding.’’ Net als Leijdekkers zien meer Burenaren niet direct een meerwaarde van een lokale PVV.

Volledig scherm PVV-leider Geert Wilders en Tweede Kamerlid Fleur Agema gaan op de foto met een aanhanger in Spijkenisse tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. ANP REMKO DE WAAL © ANP

Toch zijn er ook inwoners van de gemeente Buren die daar anders over denken. In Maurik bijvoorbeeld, waar de PVV tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kon rekenen op een kleine 22 procent van de stemmen. De PVV-stemmers willen alleen anoniem reageren. ,,Ik zou er misschien wel op stemmen", bekent een 72-jarige inwoonster van het dorp. ,,Andere partijen komen niet op voor wat ik wil, namelijk dat het eerst in Nederland eens goed geregeld is."

Ook een 41-jarige vrouw uit Maurik is blij met de komst van PVV naar haar gemeente. ,,Heel goed. Ik heb er in maart niet op gestemd, voor mij hoeft Wilders geen premier te worden. Maar de problemen die hij aansnijdt moeten wel worden benoemd. Nu ook weer, met dat homostel in Arnhem."

'PvdA draait hoofd weg'

Veel PVV-stemmers noemen vooral landelijke thema's als reden om op de partij van Wilders te stemmen. Lokale argumenten lijken er nog niet te zijn. Maar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen kan de stem op PVV een signaal zijn naar andere partijen.