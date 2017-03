Liander en boomkweker voor rechter om 175 knotwilgen

Softdrugsdealer scheurt over A15 en wordt opgepakt

17 maart KAPEL-AVEZAATH/ TIEL - In Kapel-Avezaath is donderdagavond een softdrugsdealer opgepakt. De politie was achter hem aan gereden, nadat ze de 32-jarige man uit Wageningen met veel te hoge snelheid over de A15 bij Tiel hadden zien scheuren.