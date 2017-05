Lichaam gevonden in Kerk-Avezaath

Drietal opgepakt na vondst harddrugs in vriezer

9 mei LIENDEN - Twee mannen van 19 en 31 jaar en een 29-jarige vrouw zijn maandag gearresteerd in een woning in Lienden op verdenking van de handel in harddrugs. Er werden zestien wikkels met drugs gevonden in het huis en in de vriezer lag een zak met zeker 50 gram harddrugs, meldt de politie.