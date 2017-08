Lichaam uit het water gehaald na zoektocht bij Eiland van Maurik

De beste wijn komt uit Erichem

27 augustus BUREN - De beste wijn en de beste wijngaardenier van Nederland en België komt van het Betuws Wijndomein in Erichem. Wijngaardenier Diederik Beker haalde gisteren in de Lambertuskerk in Buren liefst vijf gouden medailles binnen bij de Wijnkeuring van de Lage Landen en werd uitgeroepen tot beste wijngaardenier.