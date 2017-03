Remco Dijkstra wil Gelders oliemannetje zijn

NL Doet Rivierenland Doet: vrijwilligers steken handen uit de mouwen

18:16 BUREN/VARIK - Op tientallen verschillende plekken in Rivierenland stonden vrijwilligers vanmorgen vroeg al klaar om mee te doen aan NL Doet. De tennisvereniging in Varik ziet er al bijna weer spic en span uit, terwijl de nieuwe koffiecorner van zorgboerderij Benaja in Buren bijna af is.