Romeinse muntschat te groot voor streekmuseum

Bieb opent servicepunt in Maurik

12:23 MAURIK - In het Huis van Maurik, de Valentijn, is een nieuw servicepunt van Karmac Bibliotheek geopend. Na het Huis van Buren is dit het tweede servicepunt in de gemeente Buren. Later deze maand volgt nummer drie in dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem.