Drenkeling recreatieplas Eiland van Maurik overleden

Volgens getuigen ging hij rond 18.00 uur kopje onder en kwam hij daarna niet meer boven. Meerdere mensen belden daarop de meldkamer. Daarna rukten de hulpdiensten groots uit. Het slachtoffer is na een zoektocht van ongeveer drie kwartier uit het water gehaald en door een ambulance met gillende sirenes weggevoerd. Inmiddels is hij overleden.

Wie de man is, is niet bekend. Van hem is geen identiteitsbewijs gevonden. Ook is onduidelijk wat er is gebeurd. De politie zoekt daarom getuigen.