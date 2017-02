Bastian en Camiel winnen elfkroegetocht Cuijk

Zij versloegen dinsdagmiddag de concurrentie op het rolschaatsparcours in het centrum van Cuijk in een volgens de organisatie 'weergaloze tijd' van 8.24 minuten. De winst dinsdag is voor dit sterke duo alweer de vierde zege.

Vorig jaar finishten de twee nog als derde in 10.08. De winnende tijd toen was 9.09.

Hindernissen

In tweetallen, met een touw aan elkaar gebonden, op ouderwetse rolschaatsen zo snel mogelijk over een parcours met hindernissen, langs elf kroegen waar verplicht een drankje moet worden genuttigd. Dat is in het kort het wedstrijddeel van de Kuukse Elfkroegetocht.