Bomen uit Cuijk klaar voor reis naar monument MH17

Bus van aan zijn rolstoel gekluisterde Nick van oprit in Cuijk gestolen

13 maart CUIJK - Nick de Kinkelder uit Cuijk (25) is zwaar gedupeerd. De Volkswagen Transporter, die nodig is voor zijn vervoer is in de nacht van zondag op maandag gestolen van de oprit van het huis van zijn ouders aan de Zuring in Cuijk.