Bus met rolstoeldansers brandt volledig uit: dansfeest in Cuijk niet bereikt

Jouw mening Meebeslissen over de Cuijkse begroting: een goed idee?

13 april CUIJK - Cuijk is de eerste gemeente in de regio met een zogeheten burgerbegroting. Inwoners van Cuijk kunnen woensdag 19 april in de schouwburg meepraten en meebeslissen over welke, vooraf geselecteerde onderwerpen in de eerstvolgende begroting van Cuijk (meer) geld zouden moeten krijgen.