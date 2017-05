Cuijkenaar geeft hockey impuls in Ghana

Dat deed hij om zijn sport te bevorderen en jongeren aan het bewegen te krijgen. Daar is het hem om begonnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst mocht hij de spullen aanbieden in het hockeystadion van Accra.

Union

Hij is 23 jaar oud, komt uit Cuijk en is enthousiast hockeyer. Raoul Honings speelt het spelletje al zijn hele leven. Eerst in Cuijk bij Civicum en later zes jaar bij het Nijmeegse Union. Logisch dat hij op zijn achttiende bij zijn verhuizing naar Maastricht waar hij Human Movement Science ging studeren, de stick ging zwaaien bij hockeyclub Maastricht. Daar speelt hij in heren 1, is aanvoerder en geeft trainingen.