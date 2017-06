Eindelijk ligt Cuijk ook op Facebook in Brabant

Maar deze week was het zo ver. ,,Ik kreeg een bericht van mijn contact dat het geregeld was. En ja hoor. Als je nu op je desktop computer Cuijk intikt krijgt je de juiste informatie. Cuijk ligt niet meer in Limburg maar gewoon in Noord-Brabant. De aanhouder wint dus.’’



Kunnen mensen vanaf nu bij Verhoeven aankloppen als ze iets geregeld willen krijgen op Facebook? ,,Nou, dat lijkt me wat overdreven. Als er echt iets aan de hand is, wil ik wel helpen. Maar wat ik heb gedaan kunnen anderen ook. Een kwestie van aanhouden en opschrijven in je to-do-lijst.’’