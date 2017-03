Elfkroegetocht Cuijk komt met app tegen drukte

Deze applicatie moet bezoekers op hun smartphone in 2018 onder meer tijdig waarschuwen waar het in het doorgaans bomvolle, met hekken afgezette centrum van Cuijk te druk is.

Dinsdag was de Elfkroegetocht met 16.000 man, zoals aangekondigd, voor het eerst in bijna vijf jaar niet uitverkocht. Er is in het Cuijkse centrum plek voor maximaal 20.000 feestvierders.