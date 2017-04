Gelderland: vervoer op Maaslijn 'bijna dramatisch'

MOLENHOEK - De provincie Limburg spreekt woensdag met Arriva over de belabberde dienstverlening op de Maaslijn. Treinen zitten bomvol in de spits, rijden niet op tijd of helemaal niet .

Volgens een woordvoerder van de provincie, die opdrachtgever is van Arriva, moet de dienstverlening op het traject snel verbeteren. ,,We kennen en erkennen de situatie.’’

Analyse

Arriva komt met een analyse van wat er aan de hand is, aldus de zegsman van de provincie, en er wordt gekeken naar oplossingen. De provincie Gelderland had vorige week een gesprek met Limburg over de treinverbinding die door beide provincies loopt.

Peter van den Boogaard van de provincie Gelderland is meer uitgesproken. ,,De kwaliteit van de dienstverlening is erg laag. Reizigers komen daardoor in de knoei en missen hun aansluiting. We maken ons zorgen en houden de vinger aan de pols. Als het te gortig wordt, grijpen we in.’’