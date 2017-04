In juli duidelijkheid over vele ongelukken op A73

Nijmegen

Uit nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over verkeersdrukte op snelwegen blijkt dat het op de hele A73 tussen Nijmegen en Maasbracht alleen maar drukker is geworden. In 2016 passeerden er op de A73 gemiddeld 2.067 voertuigen per uur. Dat waren er in 2011 nog ruim 20 procent minder. Ter vergelijk: de A13 tussen Den Haag en Rotterdam was over 2016 gezien het drukste stuk snelweg met in een uur gemiddeld 5.700 auto's, vrachtwagens en motoren.