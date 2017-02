Jeugddetentie voor viertal voor gewapende woningoverval

Chris Kepser plotseling overleden

21 februari CUIJK - In de nacht van maandag op dinsdag is Chris Kepser (58) overleden. Kepser was op heel veel fronten actief in de gemeente Cuijk. Hij was niet alleen directeur van Kepser Pro Metaal en Venrooy Cable Equipment, maar was ook gedurende tien jaar als penningmeester en interim-voorzitter actief bij het project Techno Promo. Verder was hij voorzitter van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.