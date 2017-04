Man rijdt dronken achter politie aan na aanhouding vorige bestuurder

Wietkwekerij geruimd in woning aan Toermalijnlaan Cuijk

7 april CUIJK - In een woning op de Toermalijnlaan in Cuijk heeft de politie een in werking zijnde wietkwekerij aangetroffen. De ongeveer 300 planten stonden over meerdere verdiepingen van het huis verspreid. Volgens wijkagent Dirk Jansen is er nog niemand aangehouden.