Onderzoek neerschieten 11-jarige in Cuijk opnieuw op dood spoor

CUIJK - Een 49-jarige man uit Cuijk wordt niet langer verdacht van het neerschieten van een 11-jarig jongetje in Cuijk in 2011. Dat meldt de politie woensdag.

De Cuijkenaar werd dinsdag 7 februari gearresteerd in zijn woonplaats, nadat medio 2016 tips waren gekomen waaruit zou blijken dat hij betrokken was geweest bij de schietpartij op oudejaarsavond. In het daaropvolgende onderzoek is de man gearresteerd. In zijn huis werden verschillende vuurwapens en bijbehorende munitie gevonden.

Onderzoek

Uit onderzoek van die wapens bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat de kogel waarmee de jongen is geraakt, niet afkomstig is uit één van de wapens van de 49-jarige man. Daarop is de verdenking tegen hem ingetrokken.

Wel wordt de man vervolgd voor illegaal wapenbezit. Het Openbaar Ministerie moet besluiten over een eventueel strafproces tegen de Cuijkenaar.

Onderzoek ligt stil

Het onderzoek naar het schietincident uit 2011 ligt nu voor de tweede keer stil. Het 11-jarige slachtoffer raakte destijds zeer ernstig gewond: de kogel kwam in zijn lever terecht en moest operatief worden verwijderd. Hij overleefde de schietpartij wel. De jongen is geïnformeerd over het opnieuw stoppen van het onderzoek. Pas als er nieuwe informatie komt, wordt het eerder in november 2012 gestopte onderzoek heropend.