Oproep om bekeuringen bij homo-ontmoetingsplaats niet te betalen

Niet strafbaar

,,Naakt zonnen is niet strafbaar. Net als seks in de buitenlucht’’, zegt Matthijssen. ,,Daar is voldoende jurisprudentie over. Het is pas strafbaar als je met opzet met je gedrag anderen wilt kwetsen. Daarom trekken die mannen zich juist terug in de beschutting van de bosjes.’’