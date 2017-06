Piet Janssen-Groesbeek uit Cuijk: 'Ik wil uit de oorlog!'

Vanochtend stond Annie Janssen - Groesbeek (75) nog even tegen de foto van Piet op het tafeltje in haar Cuijkse woonkamer aan te praten. 'Zorg dat ik het goed kan vertellen, vanmiddag bij het interview', zei ze. Het lukt haar, tussen de tranen door. Haar verhaal, in fragmenten:



,,Met carnaval 2012 bleek Piet een aneurysma te hebben. We waren even naar de optocht gaan kijken. Mijn man had al niet zo'n zin, hij zat niet lekker in zijn vel. We waren in het buurthuis hier vlakbij. Op een gegeven moment zei hij: 'Ik ga, blijven jullie maar.' Maar hij heeft de deur niet eens gehaald. Hij is voor de voordeur van het buurthuis gaan zitten, mijn zoon heeft 112 gebeld. Het was een gesprongen aorta. In de buurt van zijn rug, dat was nog zijn geluk. Nou ja geluk, achteraf kun je daarover twisten ... Anders had hij het toen al niet overleefd."