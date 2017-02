'Regio krijgt in 2018 alsnog eigen bios'

Poes schrikt van stofzuiger en kruipt spouwmuur in

18 februari CUIJK - Een poes van ongeveer een half jaar oud is zaterdagmiddag aan de Guldegaarde in Cuijk op bizarre wijze in de spouwmuur van een huis beland. Het dier schrok van het geluid van de stofzuiger en werd daardoor zo wild, dat het in de keuken een rooster van de muur los kreeg en in de muur kroop.