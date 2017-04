Rijstrook en toerit A73 bij Haps dicht door ongeval met vrachtwagen

Gennep koploper met lintjes

12:45 GENNEP - Met zestien koninklijke onderscheidingen torent de gemeente Gennep hoog boven de andere gemeenten in deze regio uit. In totaal kregen in Gennep en het Land van Cuijk 44 mensen een lintje. Cuijk bleef als tweede steken op negen, Grave als derde op zeven.