Rudy Blaauw (47) uit Cuijk ruim een week vermist

Honderdste Kennedymars voor Ton de Jong uit Boxtel: 'Een fluitje van een cent'

21 mei BOXTEL / CUIJK - Ton de Jong heeft zaterdag in het Land van Cuijk zijn honderdste Kennedymars gelopen. De wandelaar of power-walker zoals hij zelf zegt, vertrok zaterdagmorgen even over vijf uur. Na 80 kilometer kwam hij ruim twaalf uur later als één van de eersten terug in Cuijk.