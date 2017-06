Scooterrijder overleden in Cuijk

Basisscholen maken zich op voor staking

8 juni LAND VAN CUIJK/GENNEPDe kans is heel groot dat ook veel basisscholen in het Land van Cuijk en de kop van Limburg op dinsdag 27 juni een uur later beginnen, omdat de leerkrachten dan een eerste stakingsactie houden uit protest tegen de hoge werkdruk, te weinig salaris en het groeiende tekort aan leraren.