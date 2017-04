Vermiste 3-jarige zat met hoofd vast in schutting: Ze wilde bloemetjes plukken

CUIJK - Een 3-jarige meisje uit Cuijk is zondagavond met haar hoofd vast komen te zitten in een schutting, terwijl ze bloemetjes aan het plukken was. De peuter was ontsnapt aan de aandacht van haar moeder. De politie startte rond 18.00 uur een zoekactie naar het meisje vanaf de Saffierdreef in Cuijk.